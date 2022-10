Stiri pe aceeasi tema

- Germania a ajuns la un acord provizoriu cu Uniper si firma sa mama - Fortum - privind nationalizarea celui mai mare importator de gaze al tarii, a anuntat marti Bloomberg, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, transmite Reuters, scrie Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Aparatele au aratat ca sunt scurgeri la o centrala nucleara din Germania și este nevoie de reparații, anunța reprezentanții Ministerului Mediului, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Primul ministru al landului Baden-Wurttemberg din Germania, Winfried Kretschmann, le cere locuitorilor sa faca mai puține dușuri, totul pentru a combate criza energetica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Germania si-a asigurat marti angajamentul importatorilor importanti de gaze de a mentine aprovizionarea cu GNL a doua terminale plutitoare, in aceasta iarna, in incercarea de a reduce dependenta de combustibilul rusesc, in timp ce Moscova a avertizat ca preturile gazelor ar putea creste in continuare,…

- Ministrul german al Economiei, Robert Habeck, a anuntat vineri noi reglementari pentru a se economisi energie, pe fondul temerilor legate de o penurie de carburanti ca urmare a disputei cu Rusia din cauza razboiului din Ucraina, relateaza dpa si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Producatorii italieni de bauturi carbogazoase se confrunta cu o lipsa de dioxid de carbon alimentar in mijlocul verii, in contextul in care unii producatorii de CO2 au redus productia ca raspuns la cresterea costurilor la energie, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Grupul german Volkswagen si producatorul franco-italian de cipuri STMicroelectronics vor dezvolta impreuna un nou semiconductor, pe fondul crizei globale a microcipurilor care a tensionat lantul de aprovizionare al industriei auto, au anuntat companiile miercuri, transmite Reuters, informeaza News.ro.…

- Germania ar putea prelungi durata de viata a ultimelor sale trei centrale nucleare, a anuntat luni Ministerul german al Economiei, pe masura ce creste sprijinul opiniei publice in favoarea acestei optiuni in contextul unei posibile opriri a livrarilor de gaze naturale rusesti, transmite Reuters.…