Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria este interesata intr-o Romanie puternica si stabila, capabila sa stavileasca fenomenul migrationist, a declarat, sambata, premierul Viktor Orban, la Universitatea de Vara "Tusvanyos" de la Baile Tusnad. "Un lucru trebuie sa spunem din capul locului - Ungaria e interesata intr-o Romanie puternica…

- Tinerii romani pot demara cariere extraordinare in lumea aviatiei, iar Romaero a facut deja peste 200 de angajari si vrea sa ajunga la 1.000, a declarat, vineri, Remus Vulpescu - directorul general al companiei aerospatiale. "Sunt cariere extraordinare pe care tinerii romani le pot demara in lumea aviatiei.…

- Romania a absorbit fonduri europene in valoare de aproximativ 5,8 miliarde de euro pana in prezent, adica 19% din totalul alocat, a declarat, joi, Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, intr-o conferinta de presa.Astfel, tara noastra se situeaza pe locul 18 in UE, la egalitate cu…

- Performanțele și pedigree-ul se vad cel mai bine in ring. Aplauzele, in jurul ringului. Campioni din cele mai importante rase dau din codițe in Cetate, la Alba Iulia, la a IX-a ediție a Royal Crown Trophy, intre 28 și 29 iulie 2018. Peste 1000 de caini cu certa valoare chinologica din 16 țari europene…

- Constatarile unui colectiv de cercetare de la Universitatea din Saskatchewan (Canada), Edwards School of Business, au potențialul de a schimba modul in care companiile din domeniul biotehnologiei din agricultura iși promoveaza produsele. Totul pornește de la constatarea ca mulți consumatori…

- In perioada 29-30 iunie, va avea loc in Cavnic, un concurs international de motociclism hard enduro. „S-au inscris concurenti din Romania, Ungaria, Austria, Germania, Franta, Cehia, Italia, Polonia, Bulgaria. Ne asteptam la un numar de 150-200 de participanti si la aproximativ 1.500 de spectatori, asa…

- Romania aproape ca si-a dublat in primele luni ale acestui an importurile de aluat congelat din sudul Asiei. Asta inseamna ca in tara noastra au ajuns - doar in primele trei luni din 2018 - peste 80.000 de kilograme de aluat congelat produs in Singapore si in Malaezia, in conditii de siguranta alimentara…

- Corona Brașov Wolves a reușit sa-și asigure serviciile antrenorului suedez Kjell G. Lindqvist, pentru sezonul intern și internațional 2018-2019. Lindqvist a purtat discuții cu conducerea secției de hochei de la Corona Brașov, cele doua parți ajungand la un acord final in aceasta saptamana, materializat…