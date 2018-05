Germania: Infrastructura critică, posibilă ţintă a unui atac cibernetic (şeful serviciului de informaţii interne) Seful serviciului de informatii interne din Germania (BfV), Hans-Georg Maassen, a avertizat luni ca infrastructura critica a tarii ar putea fi tinta unui atac cibernetic lansat de agenti straini, relateaza dpa.



Intr-un interviu acordat postului de radio rbb inainte de un simpozion privind amenintarile la adresa securitatii Germaniei, Hans-Georg Maassen a afirmat ca tara se afla in vizorul serviciilor secrete straine.



Scopul lor este sa implanteze programe malware in sistemele informatice ale infrastructurii critice pentru pregatirea unui atac de tip sabotaj 'in asteptarea…

Sursa articol: agerpres.ro

