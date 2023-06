Germania dansează polca cu recesiunea Semnalele care vin din partea celei mai importante economii europene, cea a Germaniei, sunt contradictorii și ele pot afecta evoluția PIB-ului din țarile de la marginea zonei euro, inclusiv a Romaniei. Primele estimari au venit, la inceputul acestei saptamani, din partea bancii centrale, Bundesbank, care in raportul sau lunar anticipeaza ca produsul intern brut din […] Articolul Germania danseaza polca cu recesiunea apare prima data in Curierul National . Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

Stiri pe aceeasi tema

