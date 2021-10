Ministrul german al apararii, Annegret Kramp-Karrenbauer, are un mesaj direct pentru omologii sai europeni: uitați de autonomia strategica europeana și reveniți la realitate. In timp ce unii lideri europeni susțin ca Europa trebuie sa opereze pe cont propriu din punct de vedere militar – și dau exemplu consecințele retragerii haotice a SUA din Afganistan – […] The post Germania avertizeaza Europa: nu va decuplați de NATO! first appeared on Ziarul National .