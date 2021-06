Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu 2026, Audi nu mai intenționeaza sa lanseze niciun model nou cu motoare cu combustie, dar nici vehicule hibride, considerate de unii specialiști mai poluante decat cele clasice. De atunci, producatorul german cu sediul in Ingolstadt va aduce pe piața numai vehicule noi pur electrice. Aceasta…

- Intr-un interviu recent, șeful Audi a spus ca brand-ul din Ingolstadt nu va mai dezvolta o noua generație de motoare cu ardere interna. In schimb, nemții le vor imbunatați pe cele existente pentru a indeplini noile standarde de emisii. Anterior, Markus Duesmann susținea ca Audi ar putea deveni un brand…

- Volkswagen a convenit prevederile principale ale unui acord cu fostul presedinte si director general al grupului, Martin Winterkorn, privind rolul acestuia in scandalul emisiilor, ultimele detalii urmand sa fie stabilite in urmatoarele zile, transmite Reuters, conform news.ro. Producatorul…

- Dupa unul dintre cei mai dificili ani, industria auto globala se redreseaza, consumatorii revenind in showroom-uri, dupa restrictiile impuse in timpul pandemiei, se arata intr-o analiza realizata de Bloomberg, informeaza AGERPRES . Cei mai mari producatori auto au raportat o crestere de doua cifre ale…

- Daimler AG a prezentat joi EQS, fratele electric al berlinei sale de lux Mercedes-Benz Clasa S, primul dintr-o familie de mașini Mercedes-Benz construite pe o platforma dedicata vehiculelor electrice. Va fi pus in vanzare in Europa și Statele Unite in august, și in China in ianuarie. Vanzarile de mașini…

- Producatorul auto Mercedes-Benz Daimler a anunțat ca iși va accelera trecerea la mașinile electrice, pe fondul unui start fericit al anului 2021 pentru EV-uri, in ciuda lipsei globale de cipuri semiconductoare. Compania nu a oferit detalii despre cat de repede va fi electrica gama de mașini. In 2019,…

- La finalul lui septembrie 2020, Volkswagen a prezentat noul ID.4, model ce imprumuta numeroase elemente stilistice și tehnice de la hatchback-ul ID.3 și este dezvoltat pe baza platformei MEB, o arhitectura gandita special de nemți pentru modele electrice. Producatorul anunța recent ca startul livrarilor…

- Producatorul auto ceh Skoda, parte a grupului Volkswagen AG, isi va extinde prezenta pe unele piete emergente, unde pana acum a fost in urma rivalilor din Asia, transmite Bloomberg potrivit Agerpres. Skoda majoreaza fondurile pentru investitii in India sau in sud-estul Asiei, precum si sumele alocate…