Stiri pe aceeasi tema

- Mulți așteptau data de 1 Mai pentru a se relaxa, mai ales ca vorbim de cateva zile libere. Dar, conform datelor meteo, frigul pune stapanire pe Romania, iar minivcanța a cam fost data peste cap. Din recenta prognoza actualizata, aflam cand scapam de vremea urata, iar veștile meteo schimba planurile…

- Vremea se schimba iar in Romania! ANM anunța ca temperaturile vor fi ridicate pentru aceasta perioada a anului, insa vantul puternic și precipitațiile nu vor ocoli anumite zone ale țarii. Ploile vor pune stapanire pe vestul, centrul și nordul teritoriului. Cod galben de ploi și vant puternic Miercuri,…

- Daca recent vorbeam de cum va fi vremea in perioada urmatoare, conform ANM, astazi, 11 martie, a fost emis un cod galben de ninsori, viscol si ploi abundente. Meteorologii spun ca vremea se schimba din nou, precizand și zonele in care iarna se intoarce in forta. ANM a emis un cod galben de ninsori,…

- Vremea surprinde din nou, deși credeam ca primavara și-a intrat serios in drepturi. Ninsorile au revenit pe teritoriul Romaniei, iar intr-un loc, atmosfera este de-a dreptul ca in povești. Unde s-a depus deja un strat serios de zapada și in ce regiuni sunt așteptate fulguieli puternice. Iarna a revenit…

- Marțișorul nu ne-a adus temperaturi foarte mari in termometre, chiar daca valorile inregistrate au depașit mediile considerate normale pentru aceasta perioada a anului, insa meteorologii au venit cu vești noi. Potrivit specialiștilor de la Administrația Naționala de Meteorologie, se incalzeste din nou…

- Dupa cateva zile cu temperaturi de primavara, vremea schimba foaia. Finalul lunii februarie se incheie cu vreme neobișnuit de calda pentru aceasta perioada a anului. Temperaturile au ajuns și la 20 de grade Celsius. Vremea se racește dupa 1 martie 2024 Sfarșitul lunii februarie vine cu vreme atipica…

- Prognoza meteo se schimba. Iarna nu vrea sa renunțe la drepturi. Meteorologii anunța ger și burnița in Romania, in weekendul 17-18 februarie 2024. Temperaturile vor scadea. Ger și burnița se vor semnala in mai multe teritorii din țara. Vor fi nori denși, ploi și ninsori in aceste regiuni. Ger și burnița…

- Deși in ultimele zile am avut parte de temperaturi ridicate, asta nu a exclus ca in anumite zone din țara vremea sa prezinte intensificari ale vantului. De altfel, ANM a menținut și pentru azi un cod galben de intensificari. In același timp, anunța faptul ca ciclonul mediteranean loveste Romania, iar…