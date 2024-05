Stiri pe aceeasi tema

- In martie, numarul posturilor ocupate in instituțiile statului a continuat sa inregistreze o scadere pentru a patra luna consecutiva, ajungand la 1.289.540 locuri. Chiar daca declinul inregistrat in ultimele luni nu a fost spectaculos – in martie, de exemplu, s-a inregistrat o reducere de 425 de posturi…

- Romania inca spera sa primeasca inapoi parți din tezaurul confiscat de ruși in urma cu un secol, insa documentele istorice arata ca o parte din acesta a fost folosit de bolșevici sa raspandeasca revoluția sau sa destabilizeze state din Europa Centrala și de Est in anii 20 ai secolului trecut.Parlamentul…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost intrebat in cadrul unei emisiuni TV daca il sustine pe Mugur Isarescu pentru un nou mandat la sefia BNR.”Romania are nevoie de stabilitate monetara si cred ca domnul Isarescu trebuie sa mai ia un mandat”, a raspus Marcel Ciolacu. Premierul a mai fost intrebat daca…

- Deși are 74 de ani și se afla de 34 de ani la sefia Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu are toate șansele sa obțina un nou mandat. Premierul Marcel Ciolacu se afla pe lista celor care il susțin in continuare pe Isarescu, deoarece ”Romania are nevoie de stabilitate monetara”. Mandatul…

- Banca Naționala a Romaniei continua demersurile pentru recuperarea Tezaurului de la Moscova, o comoara naționala confiscata de ruși in urma cu mai bine de un secol. Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a oferit mai multe informații relevante referitoare la demersurile facute de oficialii Bancii Centrale…

- Banca Nationala a Romaniei a decis sa mentina rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an. Masura vine sa sprijine creditarea. Consiliul de Administrație de la Banca Naționala a Romaniei a decis totodata pastrarea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% pe an si…

- Dupa majorarea de la inceputul acestui an, cea mai mare pensie din Romania a ajuns la suma bruta de 108.627 de lei lunar. Dupa impozitare, fericitului beneficiar ii mai raman „doar” 95.965 de lei lunar. Adica peste 19.000 de euro pe luna. Potrivit datelor furnizate de Casa Nationala de Pensii, cea mai…

- Cei 9 membri ai Consiliului de Administrație al Bancii Naționale vor decide, marți, daca scad sau mențin dobanda-cheie. In mare parte decizia deja e luata, dar azi se supune la vot hotararea lor, relateaza HotNews.ro.Cu puțin timp inainte, cei noua participasera la ședința de politica monetara unde,…