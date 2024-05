Alegeri locale 2024: Stelian Ion, candidatul ADU la functia de primar al Municipiului Constanta, prezinta programul de guvernare locala (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 11 mai, de la ora 16:30, la Centrul Jean Constantin are loc prezentarea candidaturii lui Stelian Ion, candidatul ADU la functia de primar al Municipiului Constanta si programului de guvernare locala pentru Constanta.Vor fi alaturi de noi presedintele USR, Catalin Drula, si echipa de candidati…

- Candidatii PSD la Primaria Municipiului Constanta si Consiliul Local Municipal Constanta depun astazi de la ora 10:00 la Biroul Electoral Municipal candidaturile pentru alegerile locale din 9 iunie 2024.Liderii PSD au venit cu buchete de flori pentru a le oferi angajatelor de la Biroul electoral Municipal…

- Astazi, 25 aprilie, candidatul din partea Aliantei Dreapta Unita pentru Primaria Constanta, Stelian Ion si de echipa de consilieri locali si au depus candidaturile, in cadrul Biroului Electoral Municipal."Noi suntem alaturi de constanteni Am batut orasul in lung si n lat si am vorbit cu constantenii,…

- In conformitate cu statutul si cu deciziile luate de conducerea BPL Cugir, vineri, 19 aprilie 2024, a avut loc Adunarea Generala a PNL Cugir. Reuniți in cadrul Adunarii Generale, liberalii cugireni și-au aprobat candidații pentru alegerile locale, respectiv pentru fucția de primar și cele de consilieri…

- Alianta Dreapta Unita ADU organizeaza o conferinta de presa in cadrul careia vor sustine declaratii presedintele Forta Dreptei, Ludovic Orban si presedintele filialei Forta Dreptei Constanta, Bogdan Bola, alaturi de candidatul ADU la Primaria Constanta, vicepresedintele USR, Stelian Ion. Citeste si:…

- Candidatul PSD Turda la funcția de primar, Razvan Ciortea, iși va pierde funcția de subprefect. El este obligat sa-și dea demisia sau sa fie demis! Situația a fost clarificata de Agenția Naționala de Integritate (ANI), printr-un comunicat publicat ieri , pe siteul instituției. ”Potrivit dispozițiilor…

- Deputatul USR Stelian Ion este candidatul Aliantei Dreapta Unita (ADU) la Primaria Constanta, iar liderul PMP Constanta, Claudiu Palaz, a fost desemnat candidatul ADU la presedintia Consiliului Judetean Constanta, scrie news.ro. Reprezentantii USR Constanta au anuntat, miercuri, printr-un comunicat…

- Europarlamentarul Gheorghe Falca, vicepreședinte la nivel național al PNL, a declarat miercuri, la Antena 3, ca in ședința Coaliției de guvernare PSD-ul a cerut in schimbul comasarii alegerilor ca PNL-ul sa renunțe la candidatul propriu la alegerile prezidențiale și sa susțina candidatul PSD la funcția…