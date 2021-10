Germania: Aproape 400 de migranți arestați la frontiera poloneză Aproape 400 de migranți, inclusiv irakieni și iranieni, au fost arestați în Germania la granița poloneza în ultimele trei zile, a declarat luni poliția, legând acest aflux de practicile migratorii blamate autoritaților din Belarus, potrivit AFP.

Numarul migranților, veniți din Yemen și Siria, care au trecut granița catre Germania a atins &"un nou maxim de weekend&" în primele zile ale lunii octombrie, potrivit poliției federale.

Mii de migranți au încercat de la frontiera bielorusa sa intre în Letonia, Lituania și Polonia, trei state membre ale UE, în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polonia prelungeste cu inca 60 de zile starea de urgenta la frontiera cu Belarus, asaltata de migranți. Decizia a fost susținuta de Parlamentul polonez, in cursul noptii de joi spre vineri. Solicitarea guvernului, deja aprobata de presedinte, a fost sustinuta de 237 de deputati conservatori si nationalisti,…

- Corpurile neînsuflețite a patru persoane, aparent a unor migranți, au fost descoperite duminica la granița dintre Polonia și Belarus, au declarat autoritațile celor doua țari, pe fondul tensiunilor tot mai mari legate de problema migrației, relateaza AFP. Câteva mii de migranti, cei…

- Peste 10.000 de migranti proveniti din tari devastate de razboi se afla in prezent in Belarus in speranta ajungerii in Uniunea Europeana (UE), a estimat luni politia de frontiera poloneza (SG), transmite DPA. Potrivit sefului SG, generalul-maior Tomasz Praga, regimul de la Minsk condus de…

- Peste 10.000 de migranti proveniti din tari devastate de razboi se afla in prezent in Belarus in speranta ajungerii in Uniunea Europeana (UE), a estimat luni politia de frontiera poloneza (SG), transmite DPA. Potrivit sefului SG, generalul-maior Tomasz Praga, regimul de la Minsk condus…

- Președintele belarus Alexandr Lukașenko mana un val de migranți clandestini spre Polonia, Lituania,Letonia, Germania și Suedia. Este un șantaj asupra Uniunii Europene in scopul ridicarii sancțiunilor economice impotriva Belarusului. Sau mai bine zis, o forma de razboi hibrid. Din iulie, creșterea migrației…

- Lituania a anuntat luni ca în septembrie 2022 va finaliza ridicarea gardului cu o lungime de 508 km la frontiera sa cu Belarus, masura menita sa opreasca migrantii care în acest an au venit în numar mare de pe teritoriul belarus, transmite Reuters.Lituania, Letonia si Polonia au…

- Lituania se confrunta cu un flux de migranti „înspaimântator” provenind din Belarus, a declarat joi premierul Ingrida Simonyte, în contextul în care guvernul sau intentioneaza sa construiasca un zid la frontiera pentru a stopa aceste veniri, relateaza AFP și Agerpres.…