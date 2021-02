Germania: Amplă operațiune a poliției de destructurare a crimei organizate / Clanurile cecene și arabe, în vizor Sute de agenti de politie si membri ai fortelor speciale au luat parte joi la o ampla operatiune împotriva crimei organizate în Berlin si Brandenburg, informeaza Reuters si dpa, potrivit Agerpres.



Doi suspecti au fost arestati în descinderile care au avut loc joi dimineata în peste 20 de locuri din capitala germana si landul care o înconjoara, a indicat procuratura din Berlin.



Autoritatile au actionat în baza a peste 20 de mandate de perchezitie legate de presupus trafic ilegal de arme si droguri, a mentionat procuratura. Politia berlineza a… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sute de agenti de politie si membri ai fortelor speciale au luat parte joi la o ampla operatiune impotriva crimei organizate in Berlin si Brandenburg, informeaza Reuters si dpa, potrivit AGERPRES. Doi suspecti au fost arestati in descinderile care au avut loc joi dimineata in peste 20 de locuri…

- Aleksei Navalnii a aparut marți dimineața in fața unui judecator din Moscova, care va decide daca va comuta o pedeapsa mai veche de 3,5 ani de inchisoare cu suspendare in una cu executare. Mai mulți susținatori ai opozantului rus au fost arestați in fața tribunalului, scrie The Moscow Times. Politia…

- Omul de afaceri rus Arkady Rotenberg a declarat sâmbata ca deține un imens palat în sudul Rusiei, pe care criticul Kremlinului Aleksei Navalnîi l-a legat de președintele Vladimir Putin, relateaza Reuters.Navalnîi și fundația sa anticorupție au publicat un videoclip în…

- Serviciul pentru penitenciare din Rusia l-a avertizat luni, pe criticul Kremlinului, Alexei Navalnii, ca risca sa fie incarcerat daca nu se prezinta marți la un birou din Rusia și va reveni in țara dupa aceasta data, informeaza News.ro, care citeaza Reuters. Autoritațile ruse spun ca Navalnii are in…

- Germania a raportat, joi, peste 23.000 de cazuri noi de COVID-19, situația devenind ”ingrijoratoare”, conform presedintelui Institutului Robert-Koch (RKI) de prevenire a bolilor infectioase, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres."Situatia continua sa fie foarte grava si s-a inrautatit in ultima…

- Crima brutala in Germania, unde trupul unei romance de 35 de ani, medic la un spital din orașul Fulda, landul Hessa, a fost descoperit... The post Doctorița din Romania ucisa in Germania. Poliția l-a reținut pe fostul iubit pe care l-a parasit recent appeared first on Renasterea banateana .

- Crima brutala în Germania, unde trupul unei românce de 35 de ani, medic la un spital din orașul Fulda, landul Hessa, a fost descoperit în curtea din spatele locuinței sale.Citește întreaga știre pe Digi24.

- Atac terorist in Germania: „Sunt morti si raniti”.foto Mai multe persoane au fost ranite, marti, in urma unui atac in Germania, in zona pietonala Trier. O masina a intrat in multime, provocand moartea a doi oameni, iar alti zece sunt raniti. La fata locului, au ajuns mai multe echipaje ale Politiei…