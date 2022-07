Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Olaf Scholz a acuzat, miercuri, Rusia ca practica "un joc al puterii" prin diminuarea fluxului de alimentare cu gaze, Berlinul avertizand ca nu va tolera nerespectarea de catre Moscova a obligatiilor contractuale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Germania, care ani de zile a acuzat Portugalia, Grecia și Spania de comportament economic iresponsabil - cere acum solidaritate din partea UE pentru a atenua impactul scaderii livrarilor de gaz rusesc, dupa ce chiar ea a cultivat o dependența excesiva fața de Moscova, scrie Bloomberg.Reducerea sau eventuala…

- Rusia, care comemoreaza miercuri invazia URSS de catre nazisti in 1941, a acuzat Germania ca alimenteaza astazi "isteria rusofoba", intr-un context de puternice tensiuni intre Moscova si Berlin legate de Ucraina, relateaza France Presse, potrivit Agerpres.

- Reducerea livrarilor de gaz rus catre Europa via Nord Stream, decisa recent de Moscova, reprezinta un ''atac'' care urmareste ''semanarea haosului pe piata europeana a energiei'', a afirmat marti ministrul german al Economiei si Climei, Robert Habeck, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai…

- Germania si-a intensificat eforturile de reducere a dependentei de aprovizionarea cu energie rusa de cand Moscova a invadat Ucraina in luna februarie. In schimb, pana in prezent, Germania a sustinut ca se asteapta sa ramana in mare dependenta de gazele naturale rusesti pana in 2024. ”Daca avem facilitati…

- Razboiul Rusiei impotriva Ucrainei a aruncat in aer relația Germaniei cu regimul de la Moscova, iar Berlinul se vede acum trecand printr-un proces dureros de introspecție, indoiala de sine și recriminare, scrie Politico. Dupa ani de zile in care germanii au susținut ca un pic de „politica rasariteana”…