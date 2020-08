Stiri pe aceeasi tema

- Germania a aprobat livrari de armament in valoare de milioane de euro catre Turcia, chiar si dupa ce armata turca a lansat o ofensiva in Siria, informeaza luni dpa. Informatia este inclusa in raspunsul la o interpelare parlamentara a deputatei Sevim Dagdelen din partidul Die Linke (Stanga).…

- Germania a aprobat livrari de armament in valoare de milioane de euro catre Turcia, chiar si dupa ce armata turca a lansat o ofensiva in Siria, informeaza luni dpa. Informatia este inclusa in raspunsul la o interpelare parlamentara a deputatei Sevim Dagdelen din partidul Die Linke (Stanga), noteaza…

- Dupa cum a menționat Secretarul General al Alianței, Jens Stoltenberg, in aceasta seara, autoritațile militare ar trebui sa afle ce s-a intamplat cu adevarat. Alianța a confirmat incidentul din noaptea trecuta, intre fregatele Turciei și Franței, de pe coasta Libiei și a solicitat o ancheta militara…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat luni, la Casa Alba, ca reduce la 25.000 numarul soldatilor americani stationati in Germania, acuzand Berlinul ca este "restantier" la platile catre NATO, scrie dpa. "Vom reduce numarul soldatilor la 25.000", a declarat Donald Trump. El a mai spus ca trupele…

- Guvernul federal german și mass media centrale de la Berlin incearca sa gestioneze un uriaș scandal, declanșat dupa publicarea pe cai neoficiale a unui raport intocmit de Ministerul de Interne german, in care se contesta retorica adoptata de autoritați cu privire la epidemia de coronavirus. Cele mai…

- „Pentru mai mult de 100 de persoane care s-au intors pana acum, autoritatile din domeniul securitatii au cunostinte ca au participat activ in lupte in Siria sau Irak sau au urmat antrenamente complete”, a precizat pentru DPA un purtator de cuvant al ministerului. „Aceste persoane raman in atentia politiei…

- Guvernul german, care a gazduit in ianuarie un summit referitor la conflictul din Libia, a aprobat de atunci exporturi de armament in valoare de 331 milioane de euro catre state acuzate ca sprijina partile in conflict in aceasta tara, a indicat Ministerul Economiei de la Berlin, transmite duminica…

- Guvernul german, care a gazduit in ianuarie un summit referitor la conflictul din Libia, a aprobat de atunci exporturi de armament in valoare de 331 milioane de euro catre state acuzate ca sprijina partile in conflict in aceasta tara, a indicat Ministerul Economiei de la Berlin, transmite duminica DPA.…