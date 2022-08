German Chancellor supports Schengen membership for Bulgaria, Croatia & Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, și-a anunțat susținerea pentru aderarea Romaniei, Bulgariei și Croației la spațiul Schengen, relateaza Reuters. Șeful guvernului german a spus ca cele trei țari indeplinesc toate criteriile tehnice pentru aderare și ca va „lucra pentru a le vedea ca membre cu drepturi…

- Hungary and Romania are in talks to increase the capacity of a natural gas pipeline interconnector that straddles their borders to more than 3 billion cubic metres (bcm) of gas per year, Hungarian Foreign Minister Peter Szijjarto said on Tuesday, according to Reuters. Szijjarto said the planned expansion…

- Numai zece state din Occident si-au respectat promisiunea de a livra Ucrainei armament, dupa ce Occidentul a promis livrari de armament in valoare de 80,7 miliarde de euro. Romania, Portugalia, Croatia si Coreea de Sud n-au trimis nimic, arata un studiu realizat de Institul de Economia Mondiala din…

- Romania, Italia, Portugalia, Slovacia si Bulgaria vor sa amane cu cinci ani un plan al Uniunii Europene de interzicere efectiva a vanzarii de masini noi pe benzina si diesel incepand cu 2035, potrivit unui document consultat de Reuters. Propunerea privind emisiile auto, facuta de Comisia Europeana anul…

- German Chancellor Olaf Scholz sets off on a two-day tour of the Western Balkans on Friday in a bid to help reinvigorate their long-stalled campaign for European Union membership, ease regional tensions and fend off the influence of rival powers such as Russia, according to Reuters. Russia’s invasion…

- Swedish Foreign Minister Ann Linde said on Friday Sweden aims to make constructive progress in talks with Turkey over the Nordic country’s application to join NATO, according to Reuters. “Our application has received broad support among NATO members,” she said in a foreign policy declaration after Sweden,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a fost diagnosticat cu zona zoster si nu va putea participa vineri la Summitul Formatului Bucuresti 9 unde a fost invitat, a anuntat joi un oficial al Aliantei Nord-Atlantice, transmite Reuters. ”Secretarul general va desfasura vizita sa planificata in…

- Judecatorii din Bulgaria au decis, miercuri, ca fostul ministru Elena Udrea ramane in arest, dupa un nou termen al procesului. Termenul final pentru cererea de extradare a fost stabilit pentru 10 iunie. “Au fost acceptate toate probele mai putin martorii care trebuiau sa demonstreze deciziile CCR, dar…