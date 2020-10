Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Cultura a Municipiului Carei continua proiectul intitulat „Zile Naționale ale țarilor U.E.”, relansat in 16 februarie anul acesta și avand tema „Festivaluri reprezentative”, care are ca scop cunoașterea și promovarea valorilor culturale și turistice ale țarilor membre din Uniunea Europeana.…

- 17 septembrie 2000: Marele actor roman Dem Radulescu a decedat la 69 de ani, la Bucuresti. Dem Radulescu n. 21 septembrie 1931, Ramnicu Valcea ndash; d. 17 septembrie 2000, Bucuresti , actor de comedie roman de teatru, film si televiziune, profesor la Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica…

- In anul 2019 au functionat peste 63 mii de unitati sanitare și au revenit, in medie, 307 locuitori la un medic, arata o analiza despre activitatea sistemului medical de anul trecut, publicata de INS marți. In anul 2019, activitatea din sistemul sanitar (public si privat) s-a desfasurat in peste 63…

- La Vita e Bella este un film italian din 1997 regizat de Roberto Benigni, unul dintre cei mai cunoscuți actori italieni. Filmul a caștigat trei premii Oscar, pentru cel mai bun actor in rol principal, cel mai bun film și cea mai buna coloana sonora. De asemenea, a caștigat Marele premiu la Festivalul…

- Formatia austriaca Opus isi va inceta activitatea dupa un ultim concert, la sfarsitul anului viitor, a anuntat luni grupul celebru pentru imnul rock din anii '80 ''Live is Life'', relateaza agentia DPA.''Vrem sa ne retragem cat timp suntem inca puternici'', a declarat pentru DPA chitaristul…

- Uniunea Europeana a inregistrat un excedent al balantei comerciale de 20,7 miliarde de euro in luna iunie, cind masurile de izolare din majoritatea statelor membre UE pentru a stopa raspindirea pandemiei coronavirus (COVID-19) au continuat sa aiba un impact semnificativ asupra comertului international…

- 35 de tone de ingrașamant chimic folosit in agricultura erau depozitate in saci, sub cerul liber, in condiții total improprii, in curtea unei societați comerciale din comuna galațeana Vladești.