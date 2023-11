Stiri pe aceeasi tema

- La mai bine de o luna de cand informația a fost lansata „pe piața” de jurnalistul Victor Ciutacu, soția liderului AUR confirma: George Simion urmeaza sa devina tata. Intr-o postare pe Instagram, Ilinca Simion, soția președintelui AUR, raspunde la o intrebare adresata de un urmaritor: „Ești insarcinata?”…

- Marian Mexicanu și soția lui, Ana, vor deveni parinți peste doua luni, iar cei doi sunt nerabdatori sa iși cunoasca fiica. Partenera acordeonistului recunoaște ca are mari emoții, asta pentru ca va deveni mama pentru prima data in luna decembrie.

- Familia lui George Simion se va mari cu un nou membru. Anunțul a fost facut chiar de catre liderul AUR in timpul unui live pe Facebook. Susținatorii partidului AUR l-au felicitat pe acesta dar și pe soția sa, Ilinca. Soția lui George Simion este insarcinata La un an de la nunta sa cu Ilinca, George…

- Soția liderului AUR, Ilinca, a fost vazuta putand o geanta a unui brand de lux, asta in condițiile in care George Simion promoveaza acerb afacerile romanești. Politicianul și-a construit imaginea in jurul patriotismului, promovand afacerile, locațiile și brandurile romanești. In tot acest…

- Astazi, George Simion și soția lui, Ilinca, au aniversat un an de cand s-au casatorit, ziua de care cei doi iși aduc aminte cu drag. Politicianul a postat o imagine alaturi de partenera lui, cu un scurt mesaj emoționant.