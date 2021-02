Stiri pe aceeasi tema

- Copreședintele AUR; George Simion, a spus, marți seara, la Antena 3, ca ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, șe ține de scaun și nu crede ca-și va da demisia. "Vedem niște presiuni in colaiția de guvernare. Vedem ca mai exista și alte soluții la nivel de USR Plus. Domnul Vlad Voiculescu se…

- „Este nevoie de mai multa informare, este nevoie ca in spitale sa fie cald, sa nu fie rece, pentru ca altfel e greu de imaginat așa ceva, pentru oricare dintre noi. Sunt probleme cu caldura, știm, și știm ca oamenii și-au adus de acasa. Lucrurile astea nu trebuie sa se intample. E o problema ce trebuie…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a lansat un mesaj dur la adresa ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu caruia ii solicita sa isi dea demisia dupa tragedia de la "Matei Bals", in urma careia au murit opt persoane, pentru a opri acest film de groaza.

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a declarat duminica, la Antena 3, dupa tragedia de la Matei Balș, ca ii va cere personal demisia primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, daca acesta nu va implementa in decurs de un an de zile o masura „minimala” in spitale: Citește și: Sondaj CURS: Cum…

- Sambata, 30 ianuarie 2021, ministrul Sanatații a susținut o conferința de presa in care a vorbit despre incendiul de la Matei Balș. Pentru ca nu și-a dat demisia pe care partidul AUR a cerut-o inca de vineri, la cateva ore de la tragedie, George Simion a ieșit la protest. In jurul orei 17, mai mulți…

- Ziarul Unirea Ministrul Sanatații, dupa tragedia de la Matei Balș: „E nevoie ca in spitale sa fie cald, sa nu fie rece” Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații, a declarat sambata seara, in cadrul unei conferințe de presa, faptul ca in cadrul spitale e nevoie „sa fie cald, sa nu fie rece”. „E nevoie ca…

- Președintele AUR, George Simion, a declarat vineri, la Antena 3, ca este inadmisibil ca Raed Arafat sa treaca prin toate incendiile „nemuritor și rece” fara sa-și piarda funcțiile, iar Vlad Voiculescu sa aiba dublu limbaj, așa ca in cazul in care ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, și șeful DSU,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica, in direct la Antena 3, ca Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, este una dintre variantele acestui partid pentru functia de prim-ministru. Celelalte nume mentionate de Ciolacu sunt Sorin Grindeanu, Vasile…