Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul George Simion, copresedinte al AUR, a declarat vineri ca nu s-a comis niciun act de violenta cand a intrat in Primaria Timisoarei, mentionand ca nu a fost "vreun politist local sau vreo alta autoritate" care sa-l intrebe ceva. "Ce a spus Dominic Fritz (primarul Timisoarei - n.r.) e o minciuna…

- „Ce a spus Dominic Fritz (primarul Timisoarei - n.r.) e o minciuna sfruntata. Oamenii aceia nu erau adusi cu autocarul, nu avem nicio legatura cu Noua Dreapta, care avea un protest la jumate de ora dupa. (...) Nu s-a comis niciun act de violenta, noi am intrat in Primaria Timisoarei fara sa vina vreun…

- ”Guvernul a alocat astazi, din fondul de rezerva, 1 miliard de lei pentru localitatile din Romania. In judetul Timis, din 99 de comune, orase si municipii, doar patru n-au primit nimic. Zero, nada, niente: Timisoara, Dumbravita, Foeni si Cenad. Coincidenta coincidentelor, tocmai cele patru primarii…

- Promisiunea ca timișorenii racordați la sistemul centralizat vor avea din nou incalzire și apa calda a fost facuta, pe Facebook, de primarul Dominic Fritz. Oamenii, exasperați dupa zilele petrecute in frig, au așteptat cu nerabdare momentul in care situația revine la normal

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a anunțat joi dimineata, pe Facebook, ca timisorenii au mai stat inca o noapte in frig pentru ca, deși ieri s-a ajuns la o ințelegere cu furnizorul de gaz, acesta a renuntat la contract. Din acest motiv, s-a luat legatura cu un alt furnizor, care la randul…

- Imagini apocaliptice in Italia. Furtunile violente „au paralizat” Sicilia: doi morti si o persoana data disparuta in Catania O furtuna puternica ce a declansant inundatii apocaliptice a paralizat complet orasul sicilian Catania. Cel putin doua persoane au fost declarate decedate, informeaza BBC. Sudul…

- Grupul consilierilor locali PNL aduce acuzații grave conducerii primariei pentru situația in care a ajuns Timișoara. „Zi sumbra pentru Timișoara: Administrația USR lasa, de astazi, zeci de mii de familii in frig, spitale, școli și instituții publice. Niciodata in istoria acestui oraș nu a existat nici…

- Președintele PSD Timiș, Alfred Simonis, spune ca dispoziția de primar pentru inchiderea berariei omului de afaceri Dan Dinu este, de fapt, o razbunare și ca Dominic Fritz a „inchis afacerea” lui Dinu pentru ca patronul a indraznit sa critice administrația locala.