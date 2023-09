George Simion, citat la DGA pentru audieri: „Dumnezeu este mare!”

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce luni ar fi sarit pe geam de frica Dianei Șoșoaca, primarul din Crevedia (Dambovița), Florin Petre a fugit, marți, și de liderul AUR George Simion. Simion a descins și el la Primaria Crevedia pentru a-i cere primarului raspunsuri atat in legatura cu modul in care funcționa stația GPL a fiului…

- George Simion, liderul partidului AUR, are interzis pe teritorului Ucrainei timp de 3 ani.Informația a fost confirmata de Serviciul de Securitate al Ucrainei, intr-un raspuns oficial, pentru publicația Podul.ro. ”In scopul asigurarii securitații statului, SBU a luat decizia de a-i aplica persoanei menționate…

- Claudiu Constantin, primar al comunei Lopatari, solicita sprijin pe Facebook pentru construirea unei toalete interioare la gradinita din comuna. Edilul afirma ca nu are bani in buget nici pentru materialele necesare si nici pentru forta de munca. „Avem trei scoli in comuna Lopatari ale caror toalete…

- O romanca a fost obligata sa coboare din avion dupa un schimb de replici tensionat cu o stewardesa. Incidentul, care a avut loc la bordul unui avion Wizz Air, a provocat un val de reacții in randul celorlalți pasageri și a starnit controverse pe rețelele de socializare. Filmarea de pe Facebook surprinde…

- Belgian group Avesta Battery & Energy Engineering (ABEE) is planning a 1.4 billion euro battery plant in Romania’s Galati, creating up to 8,000 jobs, the city’s mayor said on Tuesday, according to Reuters. “Our city has become more and more attractive to investors,” Galati Mayor Ionut Pucheanu said…

- Localnicii din localitatea Lunca Corbului, județul Argeș, sunt revoltați, dupa ce primarul a decis sa elimine bancile din fața porților. O femeie a filmat o astfel de scena și a pus imaginile pe Facebook. Clipul a devenit rapid viral, marea majoritate a internauților taxand gestul edilului. In imaginile…

- Liderul deputaților din Camera Deputaților, Alfred Simonis, a anunțat ca a inițiat un proiect legislativ pentru eliminarea totala a pensiilor speciale pentru parlamentari. Simonis a scris, pe pagina sa de Facebook, ca a inișiat aceasta lege deoarece politicienii nu ar trebui sa vorbeasca despre veniturile…

- Liderul AUR George Simion iși pregatește Guvernul, chiar daca mai este un an pana la alegerile din 2024. Printre miniștrii anunțați de Simion la Romania TV, se numara Gheorghe Piperea și Octavian Badescu. Și fostul premier Victor Ponta a primit invitația de a se alatura formațiunii. George Simion a…