Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos crede ca suspendarea presedintelui are sens doar daca acesta a incalcat Constitutia sau „rupe contractul simbolic cu poporul”: „Sper sa nu ajungem la implozie politica, la suspendari si la un guvern interimar la nesfarsit”. Presedintele USR Dacian Ciolos spune ca Romania este in momentul…

- Presedintele USR, Dacian Ciolos, apreciaza ca suspendarea presedintelui Klaus Iohannis nu reprezinta o solutie la criza actuala."Suspendarea presedintelui acum nu e o solutie. Nu vedem ce aduce la rezolvarea crizei prin care acum trecem", a declarat el, luni, la un post TV.Ciolos a subliniat ca in acest…

- Presedintele USR, Dacian Ciolos, apreciaza ca suspendarea presedintelui Klaus Iohannis nu reprezinta o solutie la criza actuala. "Suspendarea presedintelui acum nu e o solutie. Nu vedem ce aduce la rezolvarea crizei prin care acum trecem", a declarat el, luni, la Digi 24. Ciolos a subliniat ca in…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a calificat, marti, drept “cacealma” decizia presedintelui Klaus Iohannis de a-l desemna pe Dacian Ciolos candidat pentru functia de premier, afirmand ca niciun partid nu va sustine un Guvern condus de acesta, informeaza AGERPRES . “Din pacate, decizia…

- ”Domnul Iohannis este președintele acestui stat eșuat de 7 ani, el trebuie sa revina cu picioarele pe pamant pentru ca nu a jucat niciodata rolul de mediator. Sa se decida: vrea alegeri anticipate sau o alta formula de guvernamant. Daca nu ne-a ascultat prin serviciile care sunt la dispoziția dumnealui,…

- Copresedintele AUR, George Simion, a afirmat duminica, la Prima TV, ca formatiunea pe care o conduce va initia procedura de suspendare a presedintelui Klaus Iohannis in momentul in care va gasi sustinere parlamentara pentru acest demers.

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna a declarat ca intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis a fost "mai degraba formala", in care nu s-au prezentat solutii sau scenarii. "Nu s-a prezentat vreo solutie, nu s-au analizat scenarii. A fost o intalnire mai degraba formala", a aratat Barna, intr-o declaratie…

- Blocul National Sindical a trimis o scrisoare deschisa Presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis in care au transmis ca șeful statului isi doreste mai multa flexibilitate pentru cei ce vor sa munceasca in afara tarii, in loc sa se preocupe de valorificarea resurselor umane in tara. „Este lipsit de sens…