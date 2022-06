Stiri pe aceeasi tema

Liderul AUR, George Simion, și-a anunțat data nunții, aceasta fiind 27 august, in acest an. Simion a spus ca ii aștepata pe toți romanii alaturi de el, dar sa vina in camașa populara.

Katalin Novak, președintele Ungariei, a facut prima sa vizita in strainatate in Romania, unde a facut o serie de declarații și de gesturi care au starnit un uriaș scandal diplomatic intre București și Budapesta.

AUR il cheama pe premierul Ciuca in fata Parlamentului, pentru a explica in ce conditii a avut loc vizita presedintelui Ungariei in Romania, liderul formațiunii, George Simion, spunand ca intreg sirul de intamplari din ultimele saptamani „pare sa indice ca exista un plan de dezmembrare a Romaniei".

Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat luni, 23 mai, ca analistul Petrișor Peiu a decis sa nu mai candideze la funcția de membru al Consiliului de Administrație al companiei Transgaz. Contactat de Libertatea, Petrișor Peiu a refuzat sa comenteze informația.„Am vazut ca…

Politia de Frontiera anunta ca 7.648 de cetateni ucraineni au intrat duminica in Romania, in scadere cu 27,6% fata de ziua precedenta, conform Agerpres.

Anton Pisaroglu, consultant politic pe probleme de relații internaționale al lui George Simion, a anunțat ca a rupt colaborarea cu acesta deoarece și-a dat seama ca politica președintelui AUR „devine periculoasa pentru Romania".

Aproape 2200 de refugiați ucraineni sosiți in Romania pe fondul invaziei ruse din Ucraina s-au vaccinat la intrarea in țara, se arata pe pagina de pe o platforma de socializare a platformei RoVaccinare.

Pana la aceasta data, 3.012 contracte de munca ale unor cetateni ucraineni au fost inregistrate in Revisal, mai multe cu 346 decat pe data de 24 februarie, arata datele publicate de secretarul de stat in Ministerul Muncii Cristian Vasilcoiu.„Task-force de weekend: 3.012 contracte de munca ale unor…