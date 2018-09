Stiri pe aceeasi tema

- De la prabușirea comunismului, Romania a pierdut 1/6 din populație, Bulgaria 1/5. Lituania 1/4, Letonia 1/3. In parte, totul ca urmare a integrarii. Polonia a trecut printr-o experiența asemanatoare, dar acum mai bine de zece ani. Imediat dupa intrarea in Comunitate, din Polonia au plecat mai bine de…

- In prima jumatate a anului, moldovenii au preferat sa calatoreasca in Turcia, Bulgaria, Romania, Egipt, Grecia si Ucraina. Republica Moldova a fost vizitata de turisti straini din Romania, Austria, Rusia, Ucraina, Germania, Polonia. Turismul emitator si cel receptor au crescut cu peste 20% in prima…

- Robert Lewandowski ramane capitanul nationalei de fotbal a Poloniei, a indicat luni noul selectioner, Jerzy Brzeczek, care s-a aratat decis sa intinereasca treptat echipa, aspru criticata dupa evolutiile slabe de la Cupa Mondiala 2018, scrie Reuters. Polonia nu a trecut de grupe la turneul din Rusia,…

- Jucatorii participanti la turneul international Arges Cup Dr. Oetker au participat la Players Party, inaintea inceperii luptei pentru medaliile acestei competitii. La petrecere au participat si antrenorii echipei FC Arges, Emil Sandoi si Vali Nastase. Peste 70 de jucatori din 17 tari (Australia, Austria,…

- Trump lauda Polonia, critica Germania și Occidentul - a fost mai mult sau mai puțin mesajul in partea mediilor de dreapta dupa recentul summit NATO din Bruxelles, scrie Rzeczpospolita , citat de Rador. Peste cateva zile, Trump se intoarce din Europa la Washington, iar Polonia ramane mai departe intre…

- Germania a fost in 2017 cel mai mare importator de produse din Rusia, in timp ce Romania este pe locul 17 in randul statelor membre ale Uniunii Europene cu cel mai ridicat nivel al importurilor provenite din aceasta tara, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica.

- Autoritatile din Rusia au facut publice luni, 2 iulie, mai multe decrete semnate de presedintele Vladimir Putin care vizeaza redenumirea unor unitati ale armatei ruse cu numele unor regiuni sau orase din Romania, Ucraina, Belarus, Polonia sau Germania.

- Columbia a învins selectionata Poloniei cu scorul de 3-0 (1-0), duminica seara, pe Kazan Arena, în Grupa H a Cupei Mondiale din Rusia, iar fosta adversara a României în preliminarii este virtual eliminata.