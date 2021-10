Stiri pe aceeasi tema

- La un an de cand s-au cuplat la „Ferma Vedetelor” si au inceput o relatie, George Burcea si Viviana Sposub sunt pe val, fiecare in domeniul sau. Daca pe Vivi o vedeti la Kanal D, la „Bravo, ai stil, Celebrities”, pe George o sa il vedeti pe marile ecrane de la Hollywood. In plus, isi va lansa si primul…

- Valentina Pelinel și Cristi Borcea formeaza unul dintre cele mai solide și discrete cupluri. Au trei copii impreuna și o casnicie așa cum au visat. Recent, fostul model a facut primele declaratii despre relația cu soțul ei. „Alaturi de el invaț ceva nou in fiecare zi. Cristi este o persoana plina de…

- Larisa Iordache a trecut prin clipe grele in aceasta vara, asta deoarece mama ei a murit din cauza unei boli grave. Acum sportiva a oferit cateva declarații la Antena Stars despre cum a putut sa treaca peste perioada cumplita.

- Ruxi și Viviana Sposub de la „Bravo, ai stil! Celebrities” au fost prietene, insa puțini știu motivul pentru care s-au certat. Ruxi a spus ce s-a intamplat intre ea și iubita lui George Burcea. Viviana Sposub este noua concurenta de la „Bravo, ai stil! Celebrities”, insa nu toate fetele s-au bucurat…

- Unicul fiu al lui Gabi Lunca a facut dezvaluiri inedite privind averea pe care regina muzicii lautarești le-a lasat-o copiilor sai. Emanuel Onoriu a vorbit pentru prima data la Antena Stars dupa moartea mamei sale și a explicat pe indelete ce a primit fiecare copil de la Gabi Lunca dupa ce aceasta s-a…

- Dupa un an de relație, iata ca acum se pare ca povestea de iubire dintre George Burcea și Viviana Sposub s-a cam terminat, iar actorul a confirmat cumva acesta informație cu o postare pe Instagram.

- Cristina Spatar este mama fericita a doi copii, un baiețel și o fetița, insa nu i-a fost deloc ușor sa ajunga sa aiba acest rol, dupa cum arata Cancan . Atunci cand credea ca viața i-a scos in cale barbatul perfect, cu care are și cei doi copii ai sai, Cristina Spatar a fost doborata de divorț. Perioada…

- Fulgy a facut o schimbare radicala dupa experiența pe care a avut-o cu substanțele interzise, ce l-a facut protagonistul mai multor ipostaze controversate din ultima perioada. Fiul Clejanilor s-a apucat serios de sport, astfel ca mai nou, merge iarași la sala de forța. Artistul a oferit un interviu…