Pentru NATO, ca Alianta, este extrem de important sa pastreze integritatea sistemelor sale de aparare colectiva si sa fie sigura ca acestea raman deplin functionale, a declarat luni secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, in contextul in care Turcia a efectuat la jumatatea lunii octombrie un prim test al sistemului rus S-400, considerat incompatibil cu cele ale NATO. "Secretarul general Stoltenberg in vizita sa recenta la Ankara a mentionat subiectul S-400. Este un subiect de preocupare si pentru noi, ca Alianta, si este extrem de important ca din punctul de vedere al sistemelor sensibile,…