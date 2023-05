Generația Z: 2 din 5 nu se angajează în domeniul studiat Candidații din Generația Z devin tot mai activi pe piața muncii, iar angajatorii simt tot mai mult impactul lor asupra actualului model de munca. An de an, tinerii Generației Z reprezinta un procent tot mai mare din populația apta de munca, deși rata de șomaj in randul acestora s-a menținut la 22,2% in primele 3 luni ale anului 2023, potrivit Institutului Național de Statistica. Totodata, pe platforma de recrutare online BestJobs, tinerii cu varsta intre 18 și 24 de ani reprezinta 20% din totalul candidaților și realizeaza aproximativ 100.000 aplicari pe luna. Candidații intre 18 și 24 de ani… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

