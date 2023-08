Generalul rus Serghei Surovikin, despre care se crede ca este un aliat al șefului gruparii de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, aflat in exil in Belarus, a fost inlaturat din poziția de lider pe care o avea in razboiul Moscovei impotriva Ucrainei și se afla in arest la domiciliu, potrivit unor relatari ale bloggerilor și presei militare ruse, scrie marți, 15 august, Politico.Blogul "VChK-OGPU", considerat apropiat de forțele de securitate ale Rusiei, a relatat duminica seara ca Surovikin se afla acum "sub un fel de arest la domiciliu", in cadrul caruia nu poate parasi apartamentul in care este…