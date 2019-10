Stiri pe aceeasi tema

- Generalul Nicolae Ciuca spune ca a acceptat o noua provocare, aceea de a accepta sa fie ministru în Guvernul Orban, cântarind consecințele si implicațiile atât la nivel instituțional, cât și personal. Președintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind trecerea sa în…

- Generalul Nicolae Ciuca, fostul sef al Statului Major al Armatei, propus pentru functia de ministru al Apararii Nationale, declara ca decizia de a trece in rezerva este poate cea mai grea a carierei sale de 38 de ani, insa a cantarit implicatiile atat la nivel personal, cat si institutional. "Astazi…

- Nicolae Ciuca sustine ca alege sa faca parte dintr-un proiect nou datorita calitatilor sale in domeniul militar. "Astazi am luat decizia de a trece in rezerva. Inainte de a intra in detaliile acestei decizii, vreau sa mulțumesc intregii Armate Romane, de la soldat la general, personalului…

- Mesajul generalului Nicolae Ionel Ciuca la trecerea in rezerva Generalul Nicolae Ionel Ciuca a fost trecut astazi în rezerva, prin decretul semnat de presedintele României Klaus Iohanis. Într-un mesaj publicat pe Facebook, generalul (r) Nicolae Ionel Ciuca declara: "Nu…

- ''Impartasesc perceptia celor care gasesc inacceptabila migrarea catre politica, inca din perioada activa, a unui general al Armatei Romaniei. Precedentul este absolut nefast, iar daca de la presedintele Iohannis nu pot emite nicio pretentie (modul in care sfideaza Constitutia a devenit deja marca…

- Ministrul demis al Apararii Nationale, Gabriel Les, a reacționat dur la numirea lui Nicolae Ciuca la Aparare și susține ca este inacceptabila migrarea catre politica, inca din perioada activa, a unui general al Armatei Romaniei.''In urma cu aproape un an, pe 22 noiembrie, preluam pentru a…

- Armata Romaniei va participa la Jocurile Mondiale Militare din China Generalul-maior Vasile Toader, locțiitorul pentru operații și instrucție al șefului Statului Major al Apararii, s-a întâlnit, la sediul Ministerului Apararii Naționale, cu membrii delegației Armatei României care…

- Jurnalistul Antena 3, Radu Tudor, susține ca in urma discuțiilor de la Cotroceni s-a convenit ca Ludovic Orban va fi premierul desemnat, iar acesta va nominaliza la Aparare și Externe profesioniști recunoscuți in domeniu. La ministerul de Externe este favorit Bogdan Aurescu, iar la Ministerul Apararii,…