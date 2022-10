General Motors întrerupe temporar publicitatea plătită pe Twitter Cel mai mare producator auto din SUA a declarat ca „au loc interactiuni cu Twitter pentru a intelege directia platformei sub noul proprietar”. Twitter nu a raspuns imediat unei solicitari de a comenta situatia. Elon Musk este, de asemenea, directorul executiv al rivalului GM, Tesla Inc (TSLA.O). GM a spus ca a intrerupt temporar publicitatea platit”. Producatorul auto din Detroit a adaugat ca „interactiunile cu clientii pe Twitter vor continua”. anzarile de reclame au reprezentat mai mult de 90% din veniturile Twitter in al doilea trimestru. La o prezentare pentru publicitari din luna mai, unele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare producator auto din SUA a declarat ca „au loc interactiuni cu Twitter pentru a intelege directia platformei sub noul proprietar”. Twitter nu a raspuns imediat unei solicitari de a comenta situatia. Elon Musk este, de asemenea, directorul executiv al rivalului GM, Tesla Inc (TSLA.O). GM…

- ”Imi place Elon, dar raman pe Truth”, a spus Trump intr-un interviu pentru Fox News, fara sa spuna in mod explicit ca nu va posta pe Twitter daca contul sau va fi restabilit. Cand postez pe propria platforma, ”oricum merge peste tot. Toti cei care sunt pe Twitter si in toate celelalte locuri o transmit…

- Dupa luni intregi de scandal, deliberari, procese, razgandire si investigatii, Twitter a devenit in sfarsit al lui Elon Musk. Tranzactia s-a finalizat, iar miliardarul a cumparat compania la suma de 54.2 dolari per actiune, adica aproximativ 44 de miliarde de dolari. Musk anunta achizitia Twitter prin…

- Elon Musk, șeful SpaceX, a anunțat sambata ca va continua sa finanțeze rețeaua de internet Starlink din Ucraina. „Chiar daca Starlink continua sa piarda bani și alte companii primesc miliarde de dolari de la contribuabili, vom continua sa finanțam guvernul ucrainean”, a scris pe Twitter cel mai bogat…

- PepsiCo a anuntat ca vehiculele vor fi folosite la fabrica sa Frito-Lay din Modesto, California, si la fabrica de bauturi PepsiCo din Sacramento. PepsiCo si-a propus sa reduca costurile cu combustibilul si emisiile si a rezervat 100 de camioane Semi in 2017. Companiile americane s-au angajat sa ia masuri…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 223. Dupa succesul ofensivei din regiunea Harkov, armata ucraineana a strapuns liniile de aparare rusesti si in sud, spre Herson, dupa cum recunosc chiar comandantii inamici. In ultimele ore militarii ucraineni au avansat kilometri intregi pe malul drept al Niprului, acolo…

- Saptamana trecuta, Peiter Zatko, un hacker faimos cunoscut sub numele de ”Mudge”, a spus in plangerea sa ca Twitter a dat prioritate cresterii numarului utilizatorilor in detrimentul reducerii spamului si a sustinut in mod fals ca are un plan de securitate solid. Daca acuzatia este adevarata, atunci…

- Expertii in drepturile civile si dezinformarea online au acuzat retelele sociale si platformele tehnologice ca nu au facut suficient pentru a preveni raspandirea dezinformarii, inclusiv ideea ca presedintele Joe Biden nu a castigat alegerile din 2020. Twitter isi va aplica politica de integritate civica,…