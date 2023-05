Gemini Estate, document nou pentru investitia de la intrarea in municipiul Constanta

Documentul recent a fost eliberat pe 22 mai 2023, vizand o noua etapa in construirea ansamblului rezidential Amintim ca in 2020, au inceput lucrarile la ansamblul rezidential ridicat la iesirea din municipiul Constanta Primaria Constanta a eliberat un certificat de urbanism pentru firma Gemini Estate SRL, care ridica in Constanta un ansamblu rezidential. Prin CU 1425 din data de 22 mai 2023, firma doreste construirea unui ansamblu rezidential cu functiuni mixte ndash; etapa 2 si organizare de sa ...