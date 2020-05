Stiri pe aceeasi tema

- Inca 7 decese cauzate de coronavirus au fost anunțate de Grupul de Comunicare Strategica. Bilanțul crește astfel la 898 de morți. Deces 892 Femeie, 80 ani, județ Cluj.Data confirmarii: 07.05.2020Data deces: 07.05.2020Comorbiditați: HTA, Diabet zaharat. Neoplasm mamar. Deces 893 Femeie, 69 ani, județ…

- Deces 889 - Barbat, 76 ani, judet Neamt. Data confirmarii: 24.04.2020. Data deces: 06.05.2020. Comorbiditati: Multiple afectiuni cardiovasculare si pulmonare cronice. Deces 890 - Femeie, 80 ani, judet Cluj. Data confirmarii: 07.05.2020. Data deces: 07.05.2020. Comorbiditati: Hepatomegalie, leucocitoza,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat alte zece decese la pacienți cu COVID-19, bilanțul morților din Romania ajungand la 886. Deces 877 Barbat, 77 ani, județ Bacau. Data confirmarii: 27.04.2020. Data deces: 06.05.2020. Comorbiditați: Ciroza hepatica, Fibrilație atriala, Hepatocarcinom. Deces 878…

- In cursul dupa-amiezii de astazi, 7 mai 2020, au mai fost confirmate inca 5 de decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 886. – Deces 882 Femeie, 85 ani, județ Galați. Data confirmarii: 07.04.2020. Data deces: 07.05.2020. Comorbiditați: Ateroscleroza, AVC sechelar…

- In cursul dimineții de astazi, 7 mai 2020, au mai fost confirmate inca 6 de decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 876. – Deces 869 Femeie, 78 ani, județ Arad. Data confirmarii: 27.04.2020 Data deces: 07.05.2020. Comorbiditați: DZ tip II, HTA gradul II, FiA, AVC…

- Alte șase decese din cauza coronavirusului au fost raportate marți dimineața in Romania, bilanțul ajungand la 182. Este vorba de patru barbați și doua femei cu varste intre 55 și 94 de ani.Cele șase decese confirmate marți dimineața de Grupul de Comunicare Strategica: Femeie, 67 ani din jud. Mehedinți.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, vineri, noi decese din cauza bolii COVID-19. Bilanțul deceselor in Romania ajunge la 133. Un tanar de 27 de ani, a fost gasit mort in casa, a fost testat pozitiv pentru COVID-19 . ACTUALIZARE VINERI, 19:30: Deces 133 Femeie, 62 ani, jud Ialomița. Internata…

- In cursul dupa-amiezii de astazi, 3 aprilie 2020, au fost inregistrate noi decese, cauzate de infecția cu COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 133. – Deces 127 Barbat, 46 ani, jud Ialomița. Internat in SJU Slobozia-ATI in data de 31.03.2020.Recoltat pentru COVID-19 in data de…