Gazprom: Revânzarea de către Germania a gazelor rusești Poloniei este imprudentă Gazprom considera ca fiind imprudenta revanzarea de catre Germania a gazelor rusesti Poloniei, intr-un moment de crestere a preturilor, dezmintind acuzatiile ca Moscova limiteaza in mod voluntar livrarile spre Europa, transmit AFP si Reuters. “Exista o inversare a fluxului de gaze catre Polonia si, aparent, si catre Ucraina, de ordinul a trei pana la cinci milioane de metri cubi pe zi. Aceste gaze vin din rezervoarele subterane din Germania, rezervoare in care au fost folosite deja gazele in proportie de pana la 47%. Si iarna e doar la inceput…nu este cea mai rationala decizie”, a declarat Sergei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

