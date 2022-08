Stiri pe aceeasi tema

- Gazprom a anuntat marti ca preturile europene la gaze ar putea creste iarna aceasta cu 60%, la peste 4.000 dolari per 1.000 metri cubi, deoarece exporturile si productia companiei ruse de stat continua sa scada, in urma sanctiunilor occidentale, transmite Reuters. Fluxurile de gaze din Rusia, principalul…

- Trebuie sa ne pregatim de ce e mai rau, ne asteapta o iarna grea, avertizeaza ministrul Infrastructurii si Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu. Ministrul nu exclude scenariul in care Gazprom va sista complet livrarile de gaz.

- Ne așteapta o iarna complicata. O recunoaște vicepremierul Andrei Spinu. Autoritațile iau in calcul trei scenarii in ce privește aprovizioanrea țarii cu gaz. Cel mai grav ține de sistarea in totalitatea a livarii de gaze in țara noastra.

- PSD a reactionat rapid dupa anuntul Guvernului referitor la scaderea carburantului cu 50 de bani, fiind subliniat faptul ca social-democratii ar fi vrut alta masura, dar accepta si varianta Executivului. Mai mult, PSD avertizeaza ca daca pretul va mai creste la pompa, atunci va instat pentru plafonare…

- In Romania prețurile vor crește mai mult decat in alte țari, a estimat analistul economic Cristian Paun, miercuri, la știrile B1 TV. „Inflația este un indice al prețurilor de consum, o medie. Faptul ca astazi vine INS și ne spune (ca) inflația este 15%, pentru unii dintre noi inflația e mai mare, pentru…

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizeaza ca urmeaza "cea mai dificila iarna" din cauza agresiunii Rusiei, iar Ucraina se pregateste pentru a-si asigura necesarul de gaz, carbune si productia de energie.