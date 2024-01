Gazprom a înregistrat un nou record zilnic privind livrările de gaze în China Gazprom nu a oferit o cifra pentru noul record zilnic, dar a spus ca exporturile totale de gaze catre China prin conducta s-au ridicat la 22,7 miliarde de metri cubi in 2023, de aproape 1,5 ori mai mult decat cei 15,4 miliarde de metri cubi livrati in 2022. Rusia intensifica livrarile catre China pentru a compensa pierderea majoritatii vanzarilor de gaze din Europa de la inceputul razboiului din Ucraina, ceea ce a determinat statele occidentale sa aplice sanctiuni Moscovei si sa reduca dependenta de energia rusa. Gazprom a spus ca exporturile din 2023 au fost cu 700 de milioane de metri cubi –… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

