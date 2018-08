Stiri pe aceeasi tema

- Productia de petrol si gaze a Statelor Unite a atins noi praguri record in luna iunie, cererea a atins cel mai mare nivel din 2007 incoace, iar rafinariile au lucrat la cea mai mare intensitate a ultimilor 13 ani, se arata in datele centralizate de American Petroleum Institute (API).

- Surplusul comercial al Chinei cu Statele Unite din luna iunie a atins cifra record de 28,97 miliarde de dolari (24,85 miliarde de euro), iar cel total a atins 42,62 miliarde de dolari, relateaza vineri Deutsche Welle, citand Administratia Vamilor a Chinei.

- Sezonul 2018 al uraganelor care se formeaza in Oceanul Atlantic a inceput vineri, 1 iunie, in contextul in care meteorologii prognozeaza pentru acest an furtuni puternice, a caror frecventa de aparitie va fi similara celei din 2017, informeaza Xinhua. Specialistii de la U.S. National Oceanic and Atmospheric…

- Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Miercuri, indicele a crescut la 2,77%. Nivelul atins joi este cel mai mare din 14 octombrie 2014, cand a fost 2,89%. Indicele a crescut accelerat incepand din 13 aprilie, cand…

- Preturile petrolului au atins joi noi niveluri-record, in conditiile in cae traderii se pregatesc pentru reintroducerea de catre Statele Unite a sanctiunilor impotriva Iranului, care este unul dintre cei mai mari exportatori de petrol din cadrul OPEC, pe o piata in care oferta este deja limitata, relateaza…

- Cotatia petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referinta in SUA, a depasit luni pragul de 70 de dolari/baril, cel mai ridicat nivel din noiembrie 2014. Pretul contractelor futures cu titei West Texas...

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,49%, un nou record al ultimilor patru ani, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care se…