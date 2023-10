Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.300 de cladiri au fost complet distruse in Fasia Gaza, a anuntat sambata Biroul de coordonare a afacerilor umanitare al ONU (OCHA), dupa o saptamana de bombardamente israeliene intense, transmite AFP. Potrivit agentiei ONU, 5.400 de locuinte ‘au fost distruse’, iar alte aproape 3.750 sunt atat…

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei va pleca sambata intr-un turneu european spre a strange sprijin pentru incetarea 'razboiului asupra Gazei' al Israelului, a declarat ministrul de externe, Ayman Safadi, pentru media de stat.

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) afirma ca au ucis un membru de rang inalt al gruparii teroriste Hamas intr-un raid aerian efectuat in Fasia Gaza in cursul noptii. Este vorba de seful fortelor aeriene al Hamas, conform Times of Israel. Lovitura, care a vizat un sediu din care gruparea terorista…

- Armata americana nu a vazut inca nici un semn ca alți adversari și inamici ai Israelului se pregatesc sa faca vreo mișcare impotriva acestuia, in urma atacului surpriza al gruparii militante palestiniene Hamas, a declarat miercuri generalul C.Q. Brown, președintele șefilor de stat major, conform Reuters.…

- Regele Abdullah al Iordaniei a declarat miercuri, 11 octombrie, ca nu este posibila pacea in Orientul Mijlociu fara aparitia unui stat palestinian independent alaturi de Israel, relateaza Reuters . Cele mai recente violente – care au izbucnit dupa ce militantii Hamas au atacat Israelul la sfarsitul…

- Austria face o gafa colosala in criza razboiului din IsraelAustraia isi suspenda ajutorul acordat palestinienilor, in valoare totala de 19 milioane de euro, ca reactie fata de atacul sangeros al grupului islamist Hamas asupra Israelului, a declarat luni ministrul austriac de Externe Alexander Schallenberg,…

- Papa Francisc a cerut duminica incetarea atacurilor si violentelor in Israel si Gaza, spunand ca terorismul si razboiul nu vor rezolva nicio problema, ci doar vor aduce suferinta si moarte oamenilor nevinovati, relateaza Reuters si AFP. „Urmaresc cu ingrijorare si durere ceea ce se intampla in Israel”,…

- Presedintele mexican, Andres Manuel Lopez Obrador, a cerut, luni, incetarea razboiului „irational” din Ucraina, indemnand ca viitoarele discutii de pace planificate in Orientul Mijlociu sa includa reprezentanti atat ai Ucrainei, cat si Rusiei, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.