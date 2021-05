Stiri pe aceeasi tema

- Exista femei și copii printre morți. Conflictul dintre Israel și Palestina a escaladat brusc in seara de 10 mai. Atacurile cu rachete din ambele parți aproape ca nu mai contenesc. Peste 1.500 de rachete au fost lansate din Fașia Gaza pe teritoriul israelian. La randul sau, Israelul a ripostat,…

- Orașul Sderot se afla in apropierea teritoriului palestinian. Intr-un comunicat, serviciile de urgența au transmis ca nu au putut salva copilul din cauza gravitații ranilor sale, fara a specifica natura leziunilor.Atacurile au continuat și miercuri. Dimineața, Israelul a efectuat sute de lovituri aeriene…

- Organizatia islamista Hamas, care detine controlul asupra teritoriului palestinian Fasia Gaza, a semnalat, miercuri seara, ca este dispusa la semnarea unui armistitiu cu Israelul, informeaza agentia Reuters s...

- Tensiunile dintre israelieni și palestinieni s-au intensificat și mai mult, in condițiile in care militanții palestinieni din Gaza au tras sute de rachete in Israel, care a raspuns cu atacuri aeriene asupra...

- Israelul isi va 'intensifica' atacurile impotriva Hamas, a avertizat marti premierul Benjamin Netanyahu dupa moartea a doua israeliene in urma unor tiruri de rachete dinspre Fasia Gaza, enclava palestiniana aflata sub controlul acestei miscari islamiste armate, transmite AFP, citat de agerpres. 'Incepand…

- Premierul Florin Cițu a anunțat vineri, dupa ședința de Guvern, ca va pune in dezbatere publica Planul Național de Redresare și Reziliența. „Alocam resurse importante pentru infrastructura, pentru rețeaua de gaze, vrem sa construim spitale noi”, a declarat premierul. „Avem astazi pentru dezbatere…

- Alimentarea cu gaze naturale in conditii de siguranta si racordarea de noi consumatori la sistemul de distributie a gazelor naturale sunt obiectivele principale ale Delgaz Grid. Principalele investitii din 2020 s-au derulat la Timisoara, Lugoj si Sannicolau Mare. “In acest an, ne propunem sa investim…