- Printre cei mai importanți oameni din Israel in acest moment se numara un ofițer de presa in varsta de 22 de ani. In ultimele saptamani, Masha Michelson a devenit imaginea Forțelor de Aparare Israeliene (IDF) pe rețelele de socializare.

- Armata israeliana a ucis aproximativ 8.000 de combatanti palestinieni in razboiul contra miscarii teroriste Hamas in Fasia Gaza, a anuntat duminica un purtator de cuvant al Fortelor de Aparare Israeliene (IDF), transmite Reuters, conform Agerpres.Pe de alta parte, Israelul a respins acuzatia conform…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Israel.UPDATE 18 decembrie 2023, ora 07.00: Israelul a ucis 3 ostatici care aveau steagul albCei trei ostatici ucisi din greseala vineri de fortele de aparare israeliene in Gaza au folosit resturi…

- Trupele israeliene au identificat din greseala trei ostatici israelieni ca fiind o amenintare si au deschis focul asupra lor, ucigandu-i, in timpul luptelor din nordul orasului Shejaiya din Gaza, a anuntat vineri seara purtatorul de cuvant al Fortelor de Aparare Israeliene (IDF), contraamiralul Daniel…

- Armata israeliana le-a cerut locuitorilor din cea mai mare parte a orasului Khan Younis, al doilea ca marime din Fasia Gaza, sa se evacueze in zona Al-Muwasi, un fasie de pamant cu putine facilitati, pe coasta, precum si la anumite adrese, aratate pe o harta interactiva a Fortelor de Aparare Israeliene,…