Stiri pe aceeasi tema

- Fortele americane au anuntat ca au efectuat atacuri aeriene impotriva a cinci rachete in Yemen duminica, la o zi dupa un val de raiduri aeriene americane-britanice in tara ca raspuns la atacurile rebelilor houthi in Marea Rosie, noteaza AFP. Armata americana „a efectuat o lovitura in situatie de legitima…

- Statele Unite si Marea Britanie au anuntat ca au bombardat zeci de tinte in Yemen sambata, ca raspuns la atacurile repetate ale rebelilor houthi sustinuti de Iran impotriva navelor din Marea Rosie si Golful Aden, relateaza AFP. Aceste raiduri aeriene comune in Yemen au avut loc la o zi dupa o serie…

- Seful adjunct al Consiliului prezidential din Yemen a cerut, joi, ajutor international pentru a desfasura operatiuni la sol impotriva rebelilor houthi, in sprijinul atacurilor aeriene efectuate impotriva lor de catre Statele Unite, noteaza AFP, citat de Agerpres.Rebelii si-au intensificat in ultimele…

- Presedintele american Joe Biden a declarat joi ca loviturile lansate de SUA si Marea Britanie care vizeaza rebelii houthi din Yemen vor continua atat timp cat rebelii isi vor continua atacurile asupra navelor comerciale din Marea Rosie, relateaza AFP. Intrebat de jurnalistii de la Casa Alba despre aceste…

- Rebelii houthi au anuntat joi ca fortele americane si britanice au lansat o a patra runda de lovituri in Yemen, asigurand in acelasi timp ca isi vor continua atacurile asupra navelor din Marea Rosie, transmite AFP. „Agresiunea americano-britanica a vizat guvernoratele Hodeida, Taiz, Dhamar, Al-Bayda…

- Loviturile aeriene desfasurate de SUA si Marea Britanie impotriva rebelilor houthi din Yemen au fost unele "defensive", a transmis vineri, 12 ianuarie, Alianța Nord-Atlantica, solicitandu-le acestor miliții sa-si opreasca atacurile din Marea Roșie, scrie Agerpres, preluand AFP."Aceste lovituri au fost…

- Armata israeliana isi multiplica miercuri atacurile in Fasia Gaza, in cadrul operatiunii impotriva Hamas care, anunta ea, ar putea sa mai dureze ”multe luni”, in pofida unor puternice ingrijorari umanitare, relateaza AFP, potrivit news.ro.Intr-un nou semn al unei regionalizari tot mai puternice a…

- „Sprijinul iranian pentru houthi este solid”, a declarat vineri purtatoarea de cuvant a Consiliului pentru Securitate Nationala al Casei Albe, Adrienne Watson, adaugand ca Teheranul este „foarte implicat in planificarea” loviturilor comise de rebelii din Yemen asupra unor nave comerciale din Marea Roșie,…