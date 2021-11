Gata: S-au vândut cele mai râvnite brățări O pereche de brațari cu diamante care i-au aparținut Mariei Antoaneta, soția regelui francez Ludovic al XVI-lea, au fost vandute cu 7,46 milioane de franci elvețieni (aproximativ 7 milioane de euro) unui colecționar privat, in cadrul licitației organizata de Christie’s la „Four Seasons Hotel des Bergues” din Geneva. Licitația a fost „cap de afiș” cu mult inainte de a avea loc, zvonul prețioaselor obiecte puse in joc facand inconjurul lumii. Astfel, cifra de vanzare a depașit cu mult estimarea, care era intre 2 și 4 milioane de euro.Brațarile, care au fiecare 112 diamante și cantaresc 97 de grame,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

