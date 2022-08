Gata de revanșă! SCM Timișoara întâlnește acasă Dinamo Play-off-ul Ligii Naționale de rugby incepe cu doua meciuri tari, Steaua – Baia Mare și Timișoara – Dinamo. Bineințeles, partida din Ronaț este mai interesanta pentru iubitorii rugby-ului din Vest. Daca sezonul trecut, Dinamo invingea Timișoara și in campionat și in meciul pentru locul 3, de atunci lucrurile s-au scimbat. Echipa banațeana și-a adjudecat Cupa ... The post Gata de revanșa! SCM Timișoara intalnește acasa Dinamo appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

