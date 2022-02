Stiri pe aceeasi tema

- Interventia politiei in capitala canadiana, Ottawa, este "iminenta" pentru a pune capat manifestatiei soferilor de camion care se opun masurilor sanitare, a declarat joi noul sef al politiei din Ottawa, Steve Bell, citat de AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Franta, partenerii sai europeni si Canada au anuntat joi retragerea din Mali a militarilor implicati in operatiuni antijihadiste, din cauza degradarii relatiilor cu junta aflata la putere la Bamako, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Polițiștii fac joi 13 percheziții in județele Satu Mare, Cluj și Timiș, intr-un dosar de vaccinare falsa. 18 persoane urmeaza sa fie duse la audieri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Protestatarii AUR care au participat la mitingurile din mai multe județe ale țarii ar fi fost platiți pentru a fi alaturi de George Simion, informeaza B1 TV. Asta in condițiile in care pe 27 februarie, partidul va organiza un ”mega protest” similar celor din Canada, cu camioane, tractoare și automobile.…

- Canada a obtinut medalia de aur miercuri la stafeta masculina de 5.000 m din concursul de short track (patinaj viteza pe cursa scurta) de la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, fiind urmata pe podium de Coreea de Sud si Italia, transmite presa internationala, potrivit Agerpres. Fii la…

- Comandatul Politiei din Ottawa, Peter Sloly, a demisionat in urma criticilor aduse la adresa modului in care a gestionat protestele fata de vaccinarea obligatorie din capitala Canadei, informeaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Comandantul politiei din Ottawa Peter Sloly a demisionat marti, a anuntat un consilier municipal pe Twitter, in cea de-a 19-a zi de ocupare a centrului capitalei federale de catre manifestanti care protesteaza impotriva masurilor sanitare, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Condamnarea opozantului rus Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare si care risca o pedeapsa suplimentara de zece ani in Rusia, este 'incompatibila cu principiile unui stat de drept', a apreciat marti cancelarul german Olaf Scholz in cursul vizitei efectuate la Moscova, potrivit AFP. Fii la…