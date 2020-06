Gastroenterolog, despre limitările impuse de Covid: Multe cancere incipiente vor fi ratate Pacienții cu afecțiuni cronice au in continuare de suferit in urma masurilor luate dupa apariția noului coronavirus. Deși la nivel național se urmarește redeschiderea secțiilor non-Covid ale spitalelor, revenirea la normalitate este inca departe. Activitatea se reia treptat, insa exista suficiente limitari care pot afecta pacienții cu alte boli. Un medic gastroenterolog semnaleaza ca pot fi ratate cancere in stadii incipiente. Un altul spune, cat se poate de clar, ca pacienților cu boli cronice le-a fost ingradit, pur și simplu, accesul la sistemul medical. Gastroenterologii semnaleaza unele probleme… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

