- Inflația, criza energetica și oboseala razboiului afecteaza populația europeana și pun la incercare guvernele de pe continent, așa ca unii oficiali și analiști se intreaba cat de ferma va ramane hotararea lor de a susține efortul de razboi ucrainean, scrie CNN. La șase luni de la debutul invaziei din…

- Finlanda va reduce, de la 1 septembrie, numarul de vize eliberate rușilor la 10% din numarul actual, a anunțat marți ministrul finlandez de externe Pekka Haavisto, pe fondul afluxului de turiști ruși cu destinația Europa, informeaza Reuters . Haavisto a declarat ca decizia a venit ca urmare a valului…

- Liderii europeni au discutat luni, in cadrul unei reuniuni a premierilor tarilor nordice cu cancelarul german Olaf Scholz, despre o potențiala interdicție a vizelor Schengen sau a celor emise de statele membre ale Uniunii Europene pentru intrarea cetațenilor ruși pe teritoriul blocului comunitar, relateaza…

- Sunt rușii responsabili pentru razboiul lansat de Kremlin? ”Da, cand platesc taxe statului, ii fac posibila funcționeaza și pe banii mei, deci sunt responsabil pentru felul in care funcționeaza, corect?”, il intreaba un jurnalist rus din exil pe un avocat rus specializat in dreptul internațional. Insa…

- Estonia și Finlanda au cerut Uniunii Europene sa nu mai acorde vize cetațenilor ruși. Apelul a venit la o zi dupa ce președintele Volodimir Zelenski a spus ca inchiderea granițelor pentru turiștii ruși este cea mai importanta sancțiune.

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat, miercuri, ca Spania poate deveni un hub pentru exportul de gaze naturale catre tarile europene care incearca sa isi reduca dependenta de energia provenita din Rusia, astfel incat "Europa sa nu devina ostaticul energetic al lui Putin", relateaza CNN. "Spania…

- Fostul comandant al trupelor SUA in Europa, generalul in rezerva Ben Hodges, a apreciat joi ca fortele ucrainene au capacitatea de a alunga fortele invadatoare ruse din teritoriile ocupate intrucat, ajunse la epuizare, „nu prea au ce sa mai faca” in acest moment.

- Razboi in Ucraina, ziua 125. Rusia a lansat, luni, un atac cu rachete asupra unui centru comercial din Kremenciuk, regiunea Poltava. Cel puțin 10 persoane au murit și 40 au fost ranite. Liderii G7 anunta sustinere financiara pentru Ucraina si intensificar