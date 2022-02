Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea vrea un super-sistem de colectare a deșeurilor. Acesta ar urma sa cantareasca deșeurile, sa aiba sistem antivandalism, sa fie supravegheat video și alimentat cu panouri fotovoltaice. Momentan, Primaria Bistrița cauta o firma care sa-i spuna, pentru 430.000 de lei, ce sistem de pe piața…

- Somnul usor nu se obtine... usor. Este nevoie, de multe ori, de anumite ritualuri care sa-l invite pe Mos Ene pe la gene: renuntarea la cafea si energizante dupa pranz, renuntarea la mesele tarzii sau la toate stimulentele care fac organismul sa stea in starea de veghe, cum ar fi lumina albastra…

- Numai persoanele care s-au vaccinat cu doza booster vor putea merge la restaurant in Germania fara un test negativ de COVID-19, a anuntat vineri cancelarul Olaf Scholz. Persoanele care au facut booster-ul vor fi de asemenea scutite de carantina dupa contactul cu o persoana infectata, a spus Scholz intr-o…

- Noile masuri pentru prevenirea și gestionarea valului 5 al pandemiei prevede ca nu va mai fi permisa purtarea maștilor textile sau a celor din plastic transparent, și doar maștile chirurgicale sau de tip FFP2. Sindicatul Europol avertizeaza ca polițiștii vor fi puși in situația ridicola de a verifica…

- Ordinul ministrului Educației referitor la bursele școlare a fost publicat, marți seara, in Monitorul Oficial și a intrat, astfel, in vigoare. Potrivit documentului, bursele de merit vor fi acordate elevilor cu medii mai mari de 9.50.Actul normativ cuprinde noile criterii in funcție de care vor fi acordate…

- De anul acesta, bucureștenii vor plati cu pana la 7 ori mai mult pentru un loc de parcare in apropierea locuințelor. Noile tarife difera in funcție de zona. Capitala este imparțita in patru zone: A, B, C, D, cea mai scumpa fiind A, care reprezinta centrul. In aceasta parte, creșterea a fost de la 84…

- Autoritațile de la Moscova au anunțat ca vor introduce, de miercuri, examinare medicala si amprentare obligatorii pentru straini, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Persoanele care nu se se supun regulilor risca sa ramana fara permis de lucru, in Rusia. Conform noii legi, vor fi necesare verificari medicale…

- Huawei Consumer BG lanseaza HUAWEI WATCH GT 3, un nou smartwatch ce ofera caracteristici de management al sanatații, precum și planificare sportiva științifica adaptata fiecarui utilizator. Noile ceasuri WATCH GT 3 sunt disponibile in 4 modele la prețuri recomandate de vanzare cuprinse intre 1.499 lei,…