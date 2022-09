Garda de Mediu Prahova avertizează: Sezonul ambroziei nu s-a încheiat! N. D. Deși, conform calendarului, vegetația incepe sa se usuce, frunzele incepand deja sa cada, specialiștii susțin ca, in cazul unei anumite plante, prezența acesteia pe teren este, in continuare, sub semnul pericolului ce planeaza asupra sanatații umane. Este vorba despre ambrozie, reprezentanții Garzii de Mediu Prahova atragand atenția asupra faptului ca sezonul acestei buruieni nu s-a incheiat. ”La inceputul lunii august a.c., atrageam atenția asupra pericolului pe care il reprezinta aceasta planta Ambrosia artemisiifolia, un soi de buruiana care inflorește in lunile august-septembrie, polenul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atenție ,sezonul buruienii Ambroziei nu s-a incheiat! Garda de Mediu Prahova a desfașurat o ampla acțiune de controale, in perioada lunilor Iulie-Septembrie cu privire la combaterea buruienii Ambrozia, care s-a incheiat cu 4 sancțiuni aplicate conform Legi 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia(modificata…

- Nu de puține ori se atrage atenția asupra pericolului pe care il reprezinta Ambrosia artemisiifolia – iarba parloagelor, iarba de paragina sau floarea pustei. Aceasta inflorește in august-septembrie, polenul ei fiind responsabil de apariția problemelor alergice. Vantul propaga polenul acestei plante…

- Conform oficialilor Garzii de Mediu Prahova, controlul realizat recent a fost unul planificat. ”Garda de Mediu Prahova a aplicat rafinariei cu sediul in Ploiesti, str Mihai Bravu, sanctiune contraventionala in valoare de 100.000 lei in urma unui control planificat. Pe timpul verificarilor, comisarii…

- „A aparut HOTARAREA nr. 714 din 26 mai 2022 cu privire la criteriile pentru autorizarea, constructia, inscrierea/inregistrarea, controlul, exploatarea si intretinerea sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate” avertizeaza Garda de Mediu. Pe scurt ce inseamna apariția acestui…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, 21 iulie, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; (PL-x 402/27.09.2021). Iata ce prevede legea: Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.…

- CARAȘ-SEVERIN – Ajuns la ceas de bilanț, la incheierea unei sesiuni parlamentare, deputatul carașean iși prezinta inițiativele legislative și promite ca, in urmatoarea sesiune, sa se implice pentru imbunatațirea legislației care sa ne asigure o viața și o protecție mai buna, acces la resurse și servicii…

- Un bloc din Targu Jiu a fost invadat de șobolani și gandaci de la un apartament plin cu gunoaie. Proprietarii unui bloc de locuințe au sesizat Primaria Targu Jiu in legatura cu disconfortul creat intr-un apartament din imobilul respectiv, prin acumularea unor cantitați mari de deșeuri, fapt ce a generat…

- Politistii prahoveni au deschis un dosar penal dupa ce autovehicule de transport apartinand unei societati comerciale au fost observate in timp ce descarcau, in groapa sapata pe platforma unei balastiere din apropiere de Ploiesti, deseuri menajere cu miros pestilential, desi in documentele care insoteau…