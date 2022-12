Gara de Nord din Bucuresti, cea mai mare din tara, va fi modernizata pe bani europeni. Anul viitor, ar urma sa inceapa lucrarile, care vor viza inclusiv cladirile ce vor fi consolidate si reabilitate, finalizarea lor fiind programata pentru 2027. Valoarea investiției este estimata la peste 120 de milioane de euro. La acest moment, investiția pentru modernizarea Garii de Nord se afla in dezbatere publica, fiind necesar și acordul Guvernului, care va veni cel mai probabil in perioada urmatoare, potrivit StirileTvr. Gara de Nord din București, construita in urma cu 150 de ani, este monument istoric.…