Stiri pe aceeasi tema

- Polonia va reduce taxele pentru benzina, gaze naturale si electricitate si, de asemenea, va distribui bani gospodariilor, in cadrul unui program in valoare de pana la 10 miliarde de zloti (2,54 miliarde de dolari) destinat sa ii ajute pe polonezi sa faca fata inflatiei ridicate, a declarat joi premierul…

- Germania nu intenționeaza sa-i primeasca pe refugiații de la granița Belarusului cu Uniunea Europeana, iar aceștia „ar trebui sa fie conduși in siguranța inapoi in țarile lor de origine”, a spus purtatorul de cuvant al guvernului german, Steffen Seibert. „Ceea ce ar trebui sa se intample este ca migrantii,…

- Seful Statului Major al Apararii, generalul locotenent Daniel Petrescu, a efectuat, intre 3 si 5 noiembrie, o vizita oficiala in Polonia.Acesta s a intalnit cu seful Statului Major General al Fortelor Armate Poloneze, generalul Rajmund Andrzejczak, si a participat la ceremonia de depuneri coroane de…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis joi ca Polonia sa plateasca un milion de euro pe zi pentru ca nu a respectat verdictul justitiei comunitare privind desfiintarea camerei disciplinare a Curtii supreme de la Varșovia, transmite Deutsche Welle.

- Ministrul polonez al Sanatatii a avertizat miercuri asupra unei „explozii deosebite” de cazuri de coronavirus in tara central-europeana, potrivit dpa. Numarul noilor infectari inregistrate in decurs de 24 de ore a crescut cu suta la suta miercuri. Aceasta comparativ cu saptamana precedenta, in timp…

- „Daca aceasta situatie continua, va arunca in aer toate previziunile noastre de pana acum”, a adaugat ministrul, potrivit Reuters .Cifrele facute publice, miercuri, de Ministerul Sanatatii de la Varsovia arata 5.559 de cazuri nou inregistrate in decurs de 24 de ore si 75 de persoane decedate in legatura…

- Polonia este un "membru loial" in cadrul Uniunii Europene, dar se opune centralizarii excesive a puterii, a afirmat luni premierul Mateusz Morawiecki, intr-o scrisoare adresata liderilor UE, in contextul disputelor intense privind politicile Guvernului de la Varsovia. Uniunea Europeana critica…