- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a emis o alerta globala cu privire la patru siropuri de tuse fabricate in India, precizand ca acestea au fost „potențial legate de leziuni renale acute și de 66 de decese in randul copiilor” in Gambia, informeaza BBC.Cele patru siropuri sunt Promethazine Oral Solution,…

- Compania se asteapta pentru 2022 la venituri totale cuprinse in intervalul de 2 miliarde de dolari pana la 2,3 miliarde de dolari, in comparatie cu estimarea anterioara de 4 miliarde de dolari pana la 5 miliarde de dolari. Luna trecuta, vaccinul pentru Covid-19 al Novavax a fost autorizat pentru a fi…

- Semnal de alarma tras de Mihai Craiu, medic pediatru la Institutul pentru Sanatatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu” din București și fondatorul Spitalului Virtual pentru Copii: Romania ar putea fi lovita de o noua epidemie de rujeola, mai grava decat precedenta, declarata in anul 2016, și…

- Organizația Mondiala a Sanatații și-a bazat estimarea numarului de persoane decedate din cauza pandemiei de COVID-19 pe "ipoteze eronate" și pe un model "neștiințific", acuza guvernul indian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- DSP Vaslui recomanda vasluienilor care calatoresc in Ucraina și in zone din Asia și Africa sa se vaccineze antipolio. Reprezentanții Direcției de Sanatate Publica Vaslui au transmis o serie de recomandari persoanelor care doresc sa plece in calatorie in mai multe state din Asia și Africa. Acestea vin…

- Primaria Municipiului Brașov a cumparat produse impotriva COVID-19 in valoare de 3,3 milioane de lei (660.000 de euro). Cu toate astea, autoritațile s-au folosit de un ordin care nu mai este in vigoare de luni bune, iar investiția nu se justifica. Primaria Municipiului Brașov a achiziționat dezinfectanți…