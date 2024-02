Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi tineri de 16 si 19 ani, Dragos si Ilie, care au murit marti dimineata intr-un accident rutier urmat de un incendiu, pe DN24, in localitatea Berheci din Galați. In urma accidentului produs pe DN24, in localitatea Berheci din județul Galați, o masina și un camion au luat foc. Incendiul aparut…

- Adjunctul Inspectoratului de Poliție Gorj, Ion Frațilescu, este cercetat de șefii din IGPR dupa ce a fost acuzat de un protestatar din Targu Jiu ca i-a lovit mașina cu piciorul. IPJ Gorj a comunicat, dupa incident, ca adjunctul șef s-a dezechilibrat și a lovit involuntar mașina protestatarului. Luni…

- O comunitate din Tara Galilor este in stare de soc, dupa ce o romanca a fost atacata cu o arma alba. Femeia, in varsta de 29 de ani, mama a doi copii si insarcinata in 37 de saptamani, a fost injunghiata de doua ori de un cunoscut, despre care presa scrie ca e tot roman. […] The post Galerie foto. Tragedie:…

- Controversata afacerista in zona imobiliarelor Alina Sperlea va fi candidata PSD la alegerile pentru Primaria Dumbravita. Consilier local Pro Romania, Sperlea este cunoscuta ca fiind cel mai vocal opozant al actualului primar USR, Horia Bugarin. Desi, potrivit declaratiei de avere, nu deține nimic in…

- Sindicatul Europol anunța ca studenții de la Academia de Poliție au avut din nou probleme digestive din cauza mancarii primite la cantina. Este a treia zi in care echipajele medicale de urgența sunt solicitate la Academia de Poliție. ”Mai mulți studenți au acuzat dureri de stomac, varsaturi și deshidratare.…