Galerie foto și video. Imagini apocaliptice: O furtună de praf a provocat un carambol uriaș. Cel puțin 70 de mașini implicate O furtuna de praf a provocat un carambol uriaș, cu zeci de mașini și camioane, soldat cu cel puțin șase morți, pe o autostrada din statul american Illinois. Aproape 40 de persoane, cu varste intre 2 și 80 de ani, au fost ranite și transportate la spital, scrie CNN. Șaptezeci și doua de autovehicule au […] The post Galerie foto și video. Imagini apocaliptice: O furtuna de praf a provocat un carambol uriaș. Cel puțin 70 de mașini implicate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație a avut loc marți, la ora pranzului, la ieșirea din Capitala. O mașina s-a rasturnat pe Drumul Național 1, la Saftica, iar alte doua autovehicule au fost implicate. Din primele informații, se pare ca in urma accidentului nu ar fi rezultat victime. Toți cei care au fost…

- O furtuna de praf a provocat un carambol uriaș, cu zeci de mașini și camioane, soldat cu cel puțin șase morți, pe o autostrada din statul american Illinois. Aproape 40 de persoane, cu varste intre 2 și 80 de ani, au fost ranite și transportate la spital, scrie digi24.ro.

- O furtuna de praf a provocat un carambol uriaș, cu zeci de mașini și camioane, soldat cu cel puțin șase morți, pe o autostrada din statul american Illinois. Aproape 40 de persoane, cu varste intre 2 și 80 de ani, au fost ranite și transportate la spital, scrie CNN.

- Doua persoane au murit si aproape un milion erau in continuare private de curent electric joi seara, dupa ce o furtuna de gheata a paralizat estul Canadei, provocand pagube materiale pe scara larga, in special in Montreal. Furtuna a afectat Quebec si Ontario, cele mai populate doua provincii canadiene.…

- Politia franceza a arestat joi seara 217 persoane in timpul protestului de la Paris impotriva controversatei reforme a pensiilor, care a fost trecuta prin parlament prin angajarea raspunderii guvernului, fara un vot final in camera inferioara a parlamentului, relateaza media locale preluate vineri de…

- Patru ucraineni au fost uciși intr-un bombardament rusesc din cursul nopții care a lovit un bloc de locuințe din , spune primarul orașului, care a adaugat ca cladirea a fost „aproape complet distrusa”. Deocamdata, se știe despre 4 civili uciși dupa atacul rușilor pe timp de noapte asupra Zaporojie.…

- Un accident in care au fost implicate doua autoturisme și un microbuz a avut loc, luni dimineața, in Oradea. 15 persoane au fost transportate la spital. Pompierii militari oradeni au intervenit pentru salvarea victimelor accidentului rutier, eveniment in care au fost implicate 19 persoane aflate in…

- Un seism de magnitidinea 7,8 a avut loc luni in Turcia, la ora locala 4.17 (3.17 ora Romaniei), la o adancime de aproximativ 17,9 kilometri, al carui epicentru a fost localizat in districtul Pazarcik, in apropiere de Gaziantep, in provincia Kahramanmaras (sud-est). Conform ultimelor informații, se pare…